Gaslek: drie bedrijven even geëvacueerd in Moorsele

Tijdens graafwerken in de Drieslaan in Moorsele heeft een aannemer omstreeks 15 uur een middendrukleiding geraakt.

Het personeel van drie bedrijven in de buurt moest even worden geëvacueerd. Na een half uur kon iedereen terug aan de slag. Het probleem was snel opgelost, omdat netbeheerder Fluvius zelf in de buurt aan het werk was.