Gaslek in centrum Kortrijk, 100 mensen geëvacueerd

De hulpverleningsdiensten zijn ter plaatse en hebben een kleine 100 buurtbewoners geëvacueerd. Mogelijk moet ook het spoorverkeer worden stilgelegd.

De diensten van Fluvius zijn ter plaatse en hebben het lek al voorlopig kunnen dichten. Maar het is wachten op een definitieve dichting.

Door een gaslek tijdens wegenwerken in de Wandelingstraat in @8500Kortrijk wordt het verkeer in die buurt omgeleid. Hulpdiensten zijn ter plaatse en een veiligheidsperimeter is ingesteld.

— Politiezone VLAS (@pzvlas) March 5, 2019