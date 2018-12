Gaslek in centrum Brugge gedicht

In het centrum van Brugge zorgde een gaslek vanochtend voor grote hinder. Bij werken is deze ochtend een middendrukleiding gesprongen.

De Eekhoutstraat was in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De leerlingen van het Sint-Andreasinstituut mochten vroeger naar huis. Een evacuatie was niet nodig. Iets voor twee uur waren de herstelwerken afgerond en was het lek gedicht. Auto's, fietsers en voetgangers mochten dan weer door.