Gasexplosie Oostende: "Getroffen pand wordt zeker gesloopt"

"Het getroffen pand wordt zeker gesloopt. De nutsvoorzieningen in de rode zone zijn nog steeds niet in orde. Zo moet er nog drinkbaar water geregeld worden en is het nog niet zeker of er overal gas is. Maar iedereen kan nu zijn spullen ophalen", klinkt het bij burgemeester Bart Tommelein.

"Er wordt aangeraden om indien mogelijk nog beroep te doen op familie en vrienden. Vanaf morgen kunnen de werken aan de huizen starten. Vanavond wordt het gemeentelijk rampenplan afgeblazen."

Er vielen ook drie slachtoffers bij de ontploffing. De brandweerman mag morgen het ziekenhuis verlaten, over de vrouw heeft de stad geen nieuws, maar de politieman is er nog erg aan toe.

