Horecazaken Lucien en Lizette uit Oostende openen eind volgende maand in een nieuw pand, nadat het vorige in de Christinastraat zwaar getroffen werd door de gasexplosie in oktober vorig jaar.

Het nieuwe gebouw bevindt zich in de Madridstraat in Oostende. In de lunchbars werken mensen met een beperking van de vzw Duinhelm. Sinds de gasexplosie bereiden ze afhaalmaaltijden in de keuken van provinciedomein Walrave. Maar volgende donderdag stopt het daar. Tijdens de explosie raakte één van de begeleidsters zwaargewond.

