Garnaalstoet trekt door Oostduinkerke

Oostduinkerke is de gemeente van de garnaal en dat konden ze er zondag opnieuw vieren met de Garnaalstoet tijdens de Garnaalfeesten. De paardenvisserij in de kustplaats is door Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed. Ook het lokaal toerisme hangt vast aan de stoet volgens Mieke Ghesquière, diensthoofd Toerisme Koksijde. “We willen het verhaal tonen van hoe Oostduinkerke geëvolueerd is van vissersdorp naar moderne badplaats.”

Een van de bezienswaardigheden aan zee was de missverkiezing. ‘Mieke Garnaal’ heet de plaatselijke schoonheid die één jaar lang als ambassadrice Oostduinkerke vertegenwoordigt. De voorbije maanden hing er tussen Oostende en Koksijde wat spanning over de garnaalkroket. In Oostende riepen ze hun culinaire trots begin dit jaar uit tot ‘Eetbaar erfgoed’. Als het van de burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche, afhangt zullen de garnaalkroketten van zijn gemeente en Oostende het onderling mogen uitvechten in een wedstrijd. Op die competitie is het dan wel wachten tot de volgende Garnaalfeesten.