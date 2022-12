Garnaal en zeekat meest geveild in Nieuwpoort

De stedelijke vismijn van Nieuwpoort heeft een uitstekend jaar achter de rug. Er is 12 procent meer aangevoerd, maar ook de omzet steeg met liefst 18 procent tot boven 2 miljoen euro. De garnaal blijft het topproduct in Nieuwpoort, maar de nummer twee is toch wel een verrassing: de zeekat.

Dit jaar is 372 ton vis aangevoerd in de vismijn van Nieuwpoort, een stijging van 12 procent. Dat is positief, maar vooral de betere prijs voor het product stemt tot tevredenheid. Vorig jaar steeg de omzet al met 14 procent, nu nog eens met 18 procent, tot 2,18 miljoen euro. (lees verder onder de foto van de zeekat)

Het aantal schepen is verminderd tot 25, maar de zes Belgische schepen haalden wel 70 procent van de vangst binnen. Garnalen blijven de topper in Nieuwpoort, met 110 ton. Zeebaars, tong en bot doen het minder, maar vooral de zeekat doet het goed. De aanvoer is verdrievoudigd tot 57 ton. Een zeekat of sepia is een soort inktvis. Zeer lekker en simpel om klaar te maken, zegt Kris Vandecasteele van de vismijn.