Garagebrand in Keiem veroorzaakt zware schade

Rond 17u kreeg brandweer Westhoek een oproep binnen. Bij aankomen was er een uitslaande brand in de garage van de woning. De bewoners, een koppel zestigers, stonden op dat ogenblik al buiten nadat ze zelf al een poging ondernamen om het vuur te blussen. Het brandalarm was in werking getreden en er was flink wat zwarte rook. In de garage stonden onder meer frigo's en een diepvriezer die door de brand zijn vernield. De woning zelf kon gevrijwaard worden, maar is tijdelijk onbewoonbaar door de brandgeur en rook. Het koppel wordt daarom opgevangen door hun dochter.

De bluswerken duurden drie kwartier. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar door rook -en waterschade, de bewoners kunnen terecht bij familie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.