Garage in brand in Deerlijk

In Deerlijk heeft een felle brand gewoed in een garage.

Het vuur beschadigde ook een deel van een aanpalend huis. De brand brak uit kort na elf uur vanmorgen, in een garage in de Fabiolalaan. Het vuur was bijzonder hevig en sloeg al snel naar buiten.

Veel schade

De garage is volledig vernield. Ook de zoldering van een huis ernaast deelde in de brand. Niemand raakte gewond, maar er is dus wel veel schade.