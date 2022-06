Game-opleiding Howest werkt samen met Amerikaanse universiteit

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, heeft in Atlanta in de VS een samenwerkingsakkoord gesloten met de Georgia State University. Beiden hebben prestigieuze game-opleidingen in huis. De overeenkomst bewijst het toenemend belang van de sector in ons land.

Howest sloot het samenwerkingsakkoord af met het Creative Media Industries Institute (CMII), de game-opleiding van de Georgia State University. Dat is niet niks. Atlanta geldt als hét mekka van de Amerikaanse game-industrie.

Bedoeling van de samenwerking is studenten, professoren en opleidingen uit te wisselen, en te leren van elkaar, vertelt Frederik D'hulster, directeur onderwijs en internationalisering van de hogeschool uit Kortrijk.

Kroonjuweel

Howest is het kroonjuweel van de game-sector in Vlaanderen. De opleiding Digital arts en Entertainment is al drie maal uitgeroepen tot beste game-opleiding ter wereld. Studenten wereldwijd zakken af naar Kortrijk om er in de gameschool les te volgen. Jaarlijks starten 600 à 700 studenten aan de studie. Slechts 70 procent haalt uiteindelijk het diploma.

De afgestudeerden van de gameschool komen terecht bij gamestudio's in binnen- en buitenland. De game-industrie in ons land - overwegend een Vlaams verhaal - heeft de wind in de rug, vertelt David Verbruggen, algemeen directeur van de sectorfederatie FLEGA (Flemish Games Association).

In 2020 was de sector goed voor een omzet van 82 miljoen euro. "Maar op termijn moet 200 à 250 miljoen euro omzet haalbaar zijn", schat Verbruggen in. Dat cijfer is vandaag overigens erg afhankelijk van één bedrijf: de Gentse gamestudio Larian. Met Divinity Original Sin II heeft het bedrijf een echte kaskraker in huis.

Avatar van prinses

Voor die groei rekent FLEGA onder meer op een tax shelter: een fiscale stimulans voor de sector die in 2023 van toepassing moet worden, maar ook een gamehub of incubator die binnenkort zal worden opgericht.

Het samenwerkingsakkoord werd ondertekend in de aanwezigheid van prinses Astrid. Die is in de VS voor een economische missie, met in haar zog bijna 300 bedrijven en 500 deelnemers. Het is de op één na grootste missie ooit voor ons land. Van de prinses werd overigens in een studio van het CMII een avatar gemaakt: een digitale prinses zeg maar.