Galerie De Queeste viert 30ste verjaardag met unieke tentoonstelling

Voor de tentoonstelling mochten vier jonge kunstenaressen uit de regio elk een kamer in De Queeste Art (een voormalig klooster) invullen volgens eigen goeddunken: Trui Chielens, Evelien Hiele, Lisa Spillebeen en Eve Servent.

De Queeste Art werd opgericht door Dirk Vonckx in 1992. Hij startte zonder galerie, met losse tentoonstellingen, o.a. in de Sint-Pietersabdij in Gent. In 1993 had de galerie een eerste vaste stek in Loker (Heuvelland). Het jaar daarop verhuisde de galerie naar haar huidige stek in grensdorp Abele/Watou.

Ondertussen heeft Theun (40), de zoon van Dirk, de galerie overgenomen. De Queeste Art werkt vaak samen met culturele centra, musea en andere galerieën. Zo werden er al tentoonstellingen opgezet in o.a. Ieper, Poperinge, Gent, Antwerpen, Rijsel, Luik en Londen.

Het publiek is gegroeid, zeker sinds de coronamaatregelen van kracht werden: naast hun trouwe publiek kregen ze plots veel mensen over de vloer, die blij waren dat ze iets mochten doen.