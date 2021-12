GAIA vraagt sluiting van 4 kalkoenkwekerijen: “Schrijnende toestanden”

Volgens de dierenrechtenorganisatie “leggen deze beelden bloot hoe duizenden kalkoenen, fel verzwakte, kreupele, gewonde en creperende dieren opeengepakt zitten. Er liggen zelfs kadavers in vergevorderde staat van ontbinding tussen.” Volgens Gaia bestaan er geen specifieke wettelijke normen voor kalkoenkwekerijen. “Dat moet dringend veranderen. In de kalkoenkwekerijen die we bezochten, is de toestand bovendien zo erg dat ze eigenlijk dicht moeten”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

De beelden zijn vorige maand genomen in kwekerijen in Heuvelland, Lichtervelde, Wervik en Lendelede.