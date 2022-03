GAIA vraagt gedeputeerde van dierenwelzijn

Dierenrechtenorganisatie GAIA vraagt een gedeputeerde voor dierenwelzijn in West-Vlaanderen. Die is er wel al in Vlaams-Brabant en Limburg.

Gaia heeft na een bevraging met zestig vragen en tien speerpunten een ranking opgemaakt van de meest diervriendelijke steden en gemeenten in onze provincie. Bepalend daarin was onder meer of er een schepen van dierenwelzijn is, het beleid rond zwerfkatten, de diervriendelijke controle van de populatie stadsduiven of de aanpak van dieren op kermissen tot zelfs het vuurwerkbeleid.

Oostende scoort daar het beste in: de kuststad haalt 84 procent, nipt gevolgd door Kortrijk en Torhout. Zuienkerke haalt de helft niet, slechts 42 procent, en ook Oostrozebeke en Ardooie gaan met de hakken over de sloot in die bevraging.

Bevoegde schepenen én gedeputeerde

Nog te weinig gemeenten hebben een schepen, specifiek bevoegd voor dierenwelzijn zegt Gaia. Een gedeputeerde met diezelfde bevoegdheid zou zelfs een uitstekende zaak zijn om steden en gemeenten in dat beleid bij te staan, zegt de dierenrechtenorganisatie.