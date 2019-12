Gaia filmt dierenleed in West-Vlaamse kalkoenkwekerijen

De dierenrechtenorganisatie Gaia heeft beelden gemaakt in drie kalkoenkwekerijen en stelde daar "schrijnende situaties" vast. "De intensieve kweek van kalkoenen is volledig ontaard", zegt voorzitter Michel Vandenbosch.

Hij eist dat Vlaanderen de sector strenge wettelijke dierenwelzijnsnormen oplegt om een eind te maken aan "deze weerzinwekkende wantoestand".

Gaia ging in oktober undercover in drie West-Vlaamse kwekerijen. Daar zag de organistie onder meer kalkoenen in hun eigen uitwerpselen en die van hun soortgenoten, overvolle stallen, beschadigend pikgedrag, fel verzwakte en creperende dieren en kadavers in vergevorde staat van ontbinding. "Gaia stelde bij veel kalkoenen allerlei letsels vast en op de kop en de flanken weerzinwekkende necrose (afgestorven huid waar pikverwondingen op het lichaam werden toegebracht)", luidt het voorts.

"Omdat het ras dat in de intensieve kalkoenhouderij gebruikt wordt, geselecteerd is op snelle groei, groeien kalkoenen zodanig snel (hanen van 170 gram tot ongeveer 16 kilo op 16 weken tijd) dat veel kalkoenen last hebben van kreupelheid. Sommigen kunnen nagenoeg niet meer rechtop staan, worden volledig immobiel, liggen in spagaathouding en sterven van de honger en de dorst want ze kunnen de drink- en voederbak niet meer bereiken."

(lees verder onder de foto)

Volgens Vandenbosch zijn "de beelden representatief voor de gangbare, intensieve vleeskalkoenhouderij in België". De dierenrechtenorganisatie klaagt aan dat er in ons land geen specifieke wetgeving is om het welzijn van vleeskalkoenen te beschermen, terwijl er de laatste drie jaar meer dan 750.000 kalkoenen per jaar gekweekt en geslacht werden voor consumptie. Gaia vraagt daarom dat Vlaanderen een regelgevend kader oplegt. "Zo moet er een langzamer groeiend ras gebruikt worden, meer ruimte voor de dieren, buitenloop en daglicht zijn en moet er strooimateriaal van voldoende kwaliteit gebruikt worden."

Bekijk de beelden