Gaia dient klacht in tegen kalkoenkwekers

Gaia verspreidde gisteren al beelden die volgens hen in de kwekerijen gemaakt zijn. Daarop zijn fel verzwakte, zieke kalkoenen te zien, soms met ernstige verwondingen. ‘Wat we aantroffen is zodanig erg dat wij niet anders kunnen dan klacht indienen’, zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch. ‘Als we voor dergelijke afschuwelijke wantoestanden al geen klacht zouden indienen, waartegen dan wel?’

Anthony Godfroid, advocaat van Gaia vult aan: ‘De beelden die gemaakt zijn in de West-Vlaamse kwekerijen zijn niet alleen weerzinwekkend, ze tonen het failliet aan van het systeem. Ik zal er als advocaat alles aan doen dat er vervolging wordt ingesteld door het parket van de Procureur des Konings in Ieper.’

‘Concreet wordt er een strafklacht ingediend voor het onnodig toebrengen van pijn aan dieren, voor het onnodig ombrengen van dieren en voor het huisvesten van dieren in omstandigheden die niet aan hun ethologische behoeftes voldoen. Op dit ogenblik bedraagt de maximumstraf voor deze feiten 6 maanden cel en 16.000 euro boete', besluit Godfroid.