Gabriel Rios opent eerste luisterconcert van Moods in Brugge

Het stadsfestival Moods is gisteravond gestart in de Brugse binnenstad met een optreden van Gabriel Rios.

En dat ziet er een beetje anders uit. Moods heeft voor dit jaar zichzelf hervormd tot een reeks luisterconcerten van Belgische artiesten. Maar het is een sterke affiche geworden, o.a. met Trixie Witley, Novastar en Gabriel Rios. Alle concerten zijn in openlucht. Moods loopt nog tot 19 augustus in de Brugse binnenstad.