Fysiotherapeuten verwachten grote instroom van patiënten

Dat zeggen specialisten. Fysiotherapeuten en kinesisten bereiden zich dus maar beter voor op een grote instroom van patiënten. Want revalidatieoefeningen zijn cruciaal bij het herstellen van de longcapaciteit en de ademhaling. "Wij verwachten vooral in privépraktijken een toestroom van patiënten waarbij nog niet niet duidelijk is of wij die zullen kunnen behandelen met normale patiënten", zegt Heidi Dehoorne, experte respiratoire kinesitherapie uit Werken. "Ze hebben een verzwakte ademhaling, hebben longproblemen, soms met slijmen, soms ook niet".

Chinees rapport

Slijmen moeten tijdens het herstelproces zo snel mogelijk uit de longen verdwijnen. Dat kan door ademhalingsoefeningen, die ook helpen om de longcapaciteit weer groter te maken. Heidi baseert zich op een Chinees rapport voor de nabehandeling van Covid19-patiënten. "Vooral met de buik diep inademen. Dan een adempauze nemen en diep uitademen om de diepste delen van de longen te ventileren". Ook oefeningen met de thorax erbij: een stok omhoog heffen en schouders meebewegen. Ook oefeningen van de benen en wandelen is ook belangrijk".

In Nederland is al een draaiboek opgesteld voor de revalidatie van Coronapatiënten, bij ons nog niet. Als er geen blijvende longletsels zijn, kan een coronapatiënt die op intensieve care heeft gelegen, volledig genezen.