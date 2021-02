Fusiehaven Port of Antwerp-Bruges is een feit

Ze hebben er jaren over gepraat, maar nu is het zover. De havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan eindelijk fuseren. Dat moet weliswaar nog goedgekeurd worden door de mededingingsautoriteit.

De nieuwe fusiehaven zal Port of Antwerp-Bruges heten. Het akkoord is het officiële startschot voor het eenmakingstraject dat naar verwachting een jaar in beslag zal nemen. "Er lagen verschillende opties op tafel, zoals bijvoorbeeld een kartel vormen, maar een fusie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge bleek uiteindelijk de enige mogelijke operatie," zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw, de voorzitter van het havenbestuur Zeebrugge. Zijn collega uit Antwerpen, Annick De Ridder, voegde toe dat het integratietraject hopelijk eind dit jaar afgerond zal zijn.

Op één na grootste haven van Europa

Met een overslag van 278 miljoen ton aan goederen is de nieuwe fusiehaven de op één na grootste haven van Europa, na Rotterdam. Huidig voorzitter van de haven van Zeebrugge, Dirk De fauw, wordt ondervoorzitter van het nieuwe havenbedrijf.

De speerpunten van Zeebrugge - de grootste autohaven van de wereld en een belangrijke opslag en doorvoer van vloeibaar gas - gaan samen met het volume van Antwerpen, de op één na grootste chemische cluster ter wereld. De twee havens hebben vooral aanvullende activiteiten. Zeebrugge heeft bovendien een diepzeehaven. Al is Antwerpen, met ruim 200 miljoen ton, een pak groter dan Zeebrugge, ook de West-Vlaamse poot blijft belangrijk. De ambitie is om de eerste wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent. De drie strategische prioriteiten zijn duurzame groei, weerbaarheid en leiderschap in de energie- en digitale transitie.

Veel meer mogelijkheden

Burgemeester Dirk De fauw: "Wij zullen aan ons cliënteel meer mogelijkheden kunnen aanbieden en geloven samen in een groei. Bijvoorbeeld op het vlak van roro, in het bijzonder de niet begeleide vracht omwille van de brexit omdat dit ook ecologische de meest verstandige oplossing is. Niet onbelangrijk is ook dat we beiden staan voor een sterke lokale binding waarbij de dienstverlening naar het cliënteel voorop staat. De lokale aanwezigheid is van groot belang en ook de binding met de lokale gemeenschap is van groot belang. Zeebrugge blijft in Brugge Zeebrugge en wordt niet Antwerpen. Maar internationaal zullen wij uiteraard de naambekendheid van de beide steden uitspelen".





Het samengaan van de havens van Antwerpen & Zeebrugge is een fantastische zaak voor de economie van Vlaanderen. Veel succes aan Port of Antwerp-Bruges! pic.twitter.com/WVH5rVLCGY — Jan Jambon (@JanJambon) February 12, 2021

