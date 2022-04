Port of Antwerp-Bruges is nu de grootste Europese exporthaven en grootste haven voor overslag van voertuigen in Europa. Het is ook de belangrijkste haven met chemische activiteiten. Voorzitter van de fusiehaven is de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder. Burgemeester van Brugge Dirk De fauw is vice-voorzitter. De haven van Antwerpen is vijf keer groter dan die van Zeebrugge. Wereldwijd staat de fusiehaven nu in de top 20.