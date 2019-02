'Fuck Off Duchâtelet'. Charlton-fans bekladden gebouwen Melexis in Ieper.

Naast een villa in Sint-Truiden, en de site van voetbalclub STVV, moesten ook de gebouwen van autosensorengroep Melexis in Ieper eraan geloven. 'Fuck off Duchâtelet' is de niet mis te verstane boodschap. De vandalen willen dat Roland Duchâtelet zich terugtrekt uit z'n Londense voetbalclub Charlton Athletic (League One). Volgens hen heeft Duchâtelet Charlton naar de vaantjes geholpen.

Ook in 2016 was er al protest van Charltonfans bij Melexis.

Lees ook: