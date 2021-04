Fruittelers beschermen appelbloesems tegen nachtvorst

De nachtvorst kan zelfs rond deze tijd van het jaar nog behoorlijk wat schade toebrengen aan de appelbloesems. De temperaturen flirten met het vriespunt, maar kunnen ’s nachts net zo goed tot min 3 of min vier graden onder nul gaan. Fruitteler Wolfcarius uit Markegem zet alvast 300 vuurkorven per hectare uit om de appelbloesems te beschermen tegen strenge nachtvorst. Eenmaal de bloem volledig open is, mag er helemaal geen nachtvorst meer zijn. De fruitteler krijgt een alarm, wanneer de temperaturen onder nul zakken. En dan moeten de vuurkorven aangestoken worden. Zo’n pot kan 8 uur branden.