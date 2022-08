Frontnacht dan toch naar Raad van State, evenement blijft wel afgelast

Donderdagmorgen zei de voorzitter van de IJzerwake nog dat ze niet naar de RvS zouden stappen. Nu wil de organisatie de intrekking van de vergunning voor Frontnacht toch aanvechten.

Het schepencollege van Ieper besliste dinsdagnamiddag dat het festival Frontnacht niet kan plaatsvinden. Volgens de stad wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat er geen band mag zijn met neonazisme en neofascisme. Na de beslissing zou de organisatie van Frontnacht eerst niet naar de Raad van State stappen, omdat de uitspraak te laat zou komen om het festival nog te organiseren. Nu beslist de organisatie om toch tegen de intrekking van de vergunning in te gaan.

"Hier is duidelijk iets anders aan de hand dan de bekommernis om geen uitingen van racisme of neonazisme toe te laten. Het stadsbestuur is gezwicht voor de politieke druk van links en extreem links. De motivering waarop de intrekking van de eerder gegeven vergunning is gesteund is onterecht", klinkt het in de mededeling van de IJzerwake.

De organisatie zal de beslissing niet in kortgeding aanvechten, omdat het onmogelijk is om Frontnacht nog praktisch op tijd te organiseren. "Het evenement Frontnacht wordt dus afgelast. Vzw IJzerwake blijft de intrekking van de vergunning onterecht vinden en zal die beslissing ten gronde aanvechten via een vernietigingsberoep bij de Raad van State. De vzw IJzerwake wil de gemaakte kosten ook verhalen bij het Iepers stadsbestuur", klinkt het. Verder roept vzw IJzerwake op om zaterdag niet naar Steenstrate bij Ieper te komen, aangezien er geen activiteiten zullen plaatsvinden. Zondag gaat de IJzerwake wel gewoon door.