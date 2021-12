Frontex-vliegtuig verhindert drie oversteken van transmigranten op zee

Migranten hebben donderdagochtend aan de Franse kust geprobeerd om het Kanaal over te steken. Met hulp van een vliegtuig van Frontex zijn die pogingen verhinderd. Datzelfde toestel is die ochtend voorgesteld aan de media in het Franse Rijsel.

Het gaat om een opdracht van Frontex, het agentschap dat de Europese buitengrenzen bewaakt. Het vliegtuigje spoort de Franse en Belgische kustlijn af op zoek naar vertrekkende bootjes of mensensmokkelaars. Het stuurt vervolgens satellietbeelden naar Frankrijk, maar ook België en Nederland hebben baat bij deze beelden.

Onmiddellijke resultaten

Het vliegtuig is donderdagochtend voorgesteld, maar al twee weken in gebruik. Jean-Philippe Nahon uit. Hij is directeur van de grenspolitie in Frankrijk. "De laatste twee weken was het weer op zee niet erg gunstig om het Kanaal over te steken, en we hebben dan ook maar weinig pogingen gehad, maar afgelopen nacht, was het weer op zee duidelijk verbeterd en zo heeft het Frontex-vliegtuig drie pogingen om de zee over te steken gedetecteerd", zegt Jean-Philippe Nathon, directeur van de grenspolitie in Frankrijk.

De Franse politie aan de grond heeft de transmigranten kunnen tegenhouden voor ze op zee gingen.

Moderne apparatuur & ervaren crew

"Op verzoek van de lidstaten heeft Frontex een vliegtuig ingezet om hen te ondersteunen met bewaking vanuit de lucht. We beginnen met één vliegtuig, maar we staan klaar om onze steun te versterken als dat nodig is", zegt Fabrice Leggeri, directeur van het grenswachtagentschap.

Het doel van de gezamenlijke operatie aan de Frans-Belgische kust is om het aantal mensen te verminderen dat in kleine boten van het Europese vasteland naar het Verenigd Koninkrijk probeert te varen. De bootjes vertrekken vooral vanuit Frankrijk, maar af en toe ook vanaf de Belgische kust.

"De bemanning is zeer ervaren en werd al ingezet bij eerdere Frontex-operaties, onlangs nog in Spanje", verduidelijkt Frontex. Het vliegtuig is uitgerust met "moderne sensoren en radars ter ondersteuning van de grenscontrole te land en ter zee."

Voor de voorstelling is er heel wat belangstelling van de Europese media. Ook Focus & WTV is op het persmoment. Een verslag ziet u in het nieuws vanmiddag en vanavond.

Dodelijke oversteek

Op 24 november kwamen 27 mensen, onder wie twee tieners en een kind, om nadat hun boot schipbreuk had geleden in het Kanaal. Het drama deed de spanningen tussen Frankrijk en Groot-Brittannië over de migratiekwestie oplaaien.