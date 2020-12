Friturist betaalt 180.000 voor frietkot op Brugse markt

Het duurste frietkot van het land staat wellicht onder de Halletoren in Brugge.

De nieuwe uitbater heeft zo maar eventjes 180.000 euro betaald om het over te nemen. De kleine groene frituurtjes voor het Belfort zijn intussen vaste waarden op de Brugse markt. In september ging een van de frietkramen failliet, maar ondanks de coronacrisis en de weerslag op het toerisme, waren er toch heel wat kandidaat-overnemers. De nieuwe eigenaar heeft het hoogste bod uitgebracht. Boven die 180.000 euro voor de overname komt nog eens 125.000 euro standgeld per jaar. Het Nationaal Verbond van Frituristen noemt de bedragen onrealistisch.