Frisse duik dit weekend? Openluchtzwembad Izegem is open

Het belooft een mooi, zonnig en warm weekend te worden met temperaturen van 25 graden en meer. Wie zin heeft in een frisse duik kan daarvoor naar Izegem. Het openluchtzwembad De Krekel opent de deuren.

Het is voor het eerst dit seizoen dat het zwembad de deuren opent.

Op zaterdag is er familiezwemmen van 14u tot 17u45. Op zondag is er baanzwemmen van 9u tot 10u. Van 10u tot 13u is er familiezwemmen.

Meer info vind je op de website van Stad Izegem.