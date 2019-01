Frima legt boeken neer, 100 man op straat

Frima is al drie jaar verlieslatend en is ook al drie keer door de handelsrechtbank beschermd tegen zijn schuldeisers. Een herstelplan leverde niets op. Bovendien verloor het bedrijf onlangs nog een belangrijk contract met McCain. 15 bedienden en 83 arbeiders verliezen nu hun baan, al zou een klein deel van die arbeiders, een tiental, aan de slag kunnen bij collega Frigilunch uit Veurne. Dat is gisteren gezegd tijdens een bijzondere ondernemingsraad.

Frima is een onafhankelijke kmo en al meer dan 64 jaar gespecialiseerd in de productie van klaargemaakte diepvriesmaaltijden en –snacks . De firma levert kant-en-klare diepvriesmaaltijden voor de kleinhandel en horeca, zowel in Europa als Azië.