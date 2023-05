Frietproducent Agristo gaat kleine aardappelstukjes hergebruiken

Friet- en aardappelproductenmaker Agristo gaat deze zomer een nieuwe productielijn openen in Wielsbeke. De 'vlokkenlijn' zal aardappelstukjes die te klein zijn voor een friet hergebruiken en omzetten in aardappelvlokken. Daar kunnen ze dan chips of puree mee maken.

De West-Vlaamse producent van aardappelproducten heeft al zo'n productielijn in het Nederlandse Tilburg. Nu komt er voor het eerst zo'n vlokkenlijn in ons land, verduidelijkt de woordvoerster. De vlokkenlijn komt naast de drie bestaande productielijnen op de site in Wielsbeke.

Circulariteit

Het bedrijf zet zo naar eigen zeggen in op "circulariteit" voor productie voor menselijke consumptie. "Tot nog toe ging jaarlijks 30.000 ton aardappelen 'verloren'. Dat zetten we uiteraard nog in als veevoer. Maar we willen het maximale uit de aardappel halen voor menselijke consumptie", zegt COO Kristof Wallays.

De gedroogde aardappelvlok die van de band zal rollen, wordt vooral ingezet voor het maken van chips, maar ook puree, pasta's, bindmiddel en broodverbeteraar, legt het bedrijf nog uit. Agristo zoekt voor de nieuwe lijn nog een tiental nieuwe mensen. De lijn zal werk bieden aan 20 tot 25 nieuwe mensen.

Bovendien treft het bedrijf voorbereidingen om de site in Wielsbeke te "spiegelen" met nog eens zeker drie productielijnen extra, wat nog eens honderd vacatures zal opleveren de komende jaren.