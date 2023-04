Frietketel veroorzaakt zware keukenbrand in Assebroek

In Assebroek, een deelgemeente van Brugge, is dinsdagavond een zware keukenbrand uitgebroken. Daarbij zijn vier huizen beschadigd geraakt.

Rond 18 uur gisterenavond is de brand uitgebroken in een rijhuis in de Vrijheidsstraat in Assebroek. De brand ontstond achteraan de woning en sloeg al snel over naar een aanpalende woning.

Twee woningen onbewoonbaar

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al achteraan de woning naar buiten. Eenmaal de brand werd geblust bleek de schade groot te zijn. In totaal zijn vier huizen beschadigd geraakt. Twee woningen zijn zelfs volledig onbewoonbaar.

Één persoon is ook naar het ziekenhuis overgebracht. De brand werd veroorzaakt door een frietketel. Vermoedelijk viel een bewoner in slaap terwijl zijn frietketel nog aan stond.