Fregat vertrokken voor NAVO-missie van 5 maanden

Het fregat Leopold 1 van de Belgische marine is in Zeebrugge uitgevaren voor een missie van vijf maanden. Het fregat maakt deel uit van de permanente NAVO-vloot SNMG1.

Het fregat van bijna 124 meter lang en met een 162-koppige bemanning verliet vrijdag op het middaguur de kaai van de marinebasis. Ongeveer 400 familieleden woonden het vertrek van het fregat bij.

Midden november meert het vaartuig opnieuw aan in Zeebrugge voor een korte onderbreking tot begin december. In diezelfde maand volgt een nieuwe missie van enkele dagen binnen de permanente vloot van de NAVO, onder Amerikaans commando. De SNMG1 telt wisselende deelnemers en bestaat uit 6 tot 10 destroyers en/of fregatten. Op 13 december wordt de voltallige vloot opnieuw in Zeebrugge verwacht.

De komende vijf maanden zal de Leopold 1 deelnemen aan verschillende oefeningen, waaronder oefeningen met Canada en Groot-Brittannië. Het fregat meert ook aan in de haven van New York. Het is de eerste keer in 15 jaar dat een marinevaartuig dat doet, aldus militaire verantwoordelijken. De Belgische marine beschikt over twee fregatten: de Leopold 1 en de Louise Marie. De Leopold 1 is momenteel volledig operationeel na een maandenlange training. De Louise Marie is nu maar gedeeltelijk operationeel.