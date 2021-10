Fregat Leopold I dan toch klaar voor Navo-oefening

Het schip mocht aanvankelijk niet deelnemen omdat de jonge bemanning onvoldoende bleek opgeleid te zijn en de verplichte standaarden niet haalde. Daarom werd de inzet van het fregat uitgesteld. Nu is het klaar voor de missie.

Als een schip uit onderhoud komt, start de bemanning een training gevolgd door praktische oefeningen, zowel in trainingscentra als aan boord van het schip. Dat wordt ook wel de SARC genoemd (voor "Safety and Readiness Check"). Die SARC's zijn ook van toepassing als een deel van de bemanning is vervangen. Dan moeten op een paar weken tijd een hele reeks trainingen en oefeningen worden afgewerkt. Aan het einde daarvan volgt een reeks tests om het commando te bewijzen dat het schip en zijn bemanning klaar zijn om de missie te volbrengen met de hoogste graad van veiligheid. Het fregat en zijn bemanning van zo'n 180 mensen, hebben de SARC-3-fase met succes doorlopen na een periode van aanvullende training, zei marinewoordvoerder luitenant Olivier Vogels aan het persagentschap Belga.