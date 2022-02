Freddy Maertens vereeuwigd met muurschildering

Het grootformaatportret prijkt op de tuinmuur van KOERS. Museum van de Wielersport.

Freddy Maertens mag dan wel geboren zijn aan de kust, ook in Roeselare waar hij al decennia woont, zijn ze hem nog lang niet vergeten. “Freddy kreeg vorig jaar net als Jempi, Benoni Beheyt en Patrick Sercu een beeltenis in de Zaal der Wereldkampioenen van het museum, maar we vonden het belangrijk om Freddy ook een gezicht te geven in het straatbeeld,” aldus burgemeester Kris Declercq. “Zijn 70ste verjaardag bleek de ideale aanleiding en de tuinmuur van KOERS de ideale plek voor dit kunstige eerbetoon. Onze stad is alweer een knap staaltje street art rijker.” (lees verder onder de foto)

De mural is het werk van Julie ‘Jools’ Vercruysse. De kunstenares heeft wel wat ervaring met schilderijen van bekende personen, maar het was toch de eerste keer dat ze een wielrenner mocht portretteren. Ze baseerde zich voor de mural op een foto uit de periode toen Fast Freddy voor het wielerteam Boule d’Or reed en hij na een heropstanding voor de tweede keer wereldkampioen werd.