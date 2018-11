Volle zaal gisteren en eergisteren in De Leest in Izegem. Comedian Bart Vanneste stelde er zijn nieuwste show voor: ‘Freddy for President’.

Freddy De Vadder, het alter ego van Bart Vanneste, gooit zich deze keer in de politiek. Freddy neemt het populistisch denken op de korrel, weet heel goed hoe je de kiezer bespeelt maar is niet van plan om met zijn nieuwe partij een familiedag te organiseren. ‘Freddy for president’ speelt volgend weekend in Menen en in Beernem.