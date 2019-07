Fransman wint Route des Géants

Zondagnamiddag stonden er voor de derde jaar op rij heel wat renners aan de start van de Route des Géants plaats, een internationale wielerwedstrijd voor junioren tussen de zustersteden Saint-Omer en Ieper. Deze editie kreeg trouwens een gouden randje: het is de 50ste verjaardag van de...

Mooi volk aan de start van de vierde Route des Géants, waaronder Europees omniumkampioen Casper Van Uden en Belgisch tijdritkampioen Lars Van Ryckeghem. De 143 renners rijden van Saint-Omer naar de Grote Markt van Ieper met een afstand van 133 km.

Peloton rijdt verkeerd

Al snel ontstaat een kopgroep van 20 renners, met onder andere Belgisch kampioen Arnaud De Lie en de volledige Franse nationale ploeg. Zij doen mee als training op het Europees Kampioenschap over twee weken.De leiders rijden goed samen en wisselen elkaar af. De voorsprong wordt al snel 2 min op het peloton. Dat peloton verliest nog meer terrein, zo’n 30 sec, door een wegvergissing.

Ook koplopers vergissen zich

Bij het ingaan van de finale in het Heuvelland barst de strijd echt los. Tijdens de zware beklimming van de Kemmelberg, met een strakke wind, kunnen 4 renners ontsnappen. Twee van de Franse nationale ploeg: Thibault D’Hervez, Hugo Page en ook nog Del Grosso, 3de in Omloop van het Nieuwsblad bij de Junioren en Stokke. En dan rijden die vier onder de Menenpoort de Ieperse binnenstad in met een voorsprong van 2 min. Nog één lokale ronde van 8 km moeten ze afleggen. Daarin kunnen D’Hervez en Stokke nog wegglippen, maar op 2 kilometer rijden ook zij verkeerd op een kruispunt. De Fransman D’Hervez reageert het snelst en zo wint hij de Route des Géants voor Page en Stokke.