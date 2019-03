Fransman in kunstmatige coma na arbeidsongeval

Het arbeidsongeval gebeurde donderdagmiddag rond halftwee in de fabriek langs de Beneluxlaan. De Franse werknemer werd door een robot gegrepen en kwam tegen een oven terecht die onder grote hitte metalen ombuigt. Hij liep daarbij ernstige brandwonden op, en werd overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis van Ieper. Intussen is hij gerepatrieerd naar een ander ziekenhuis in Rijsel, waar hij in kunstmatige coma wordt gehouden.

De arbeidsinspectie onderzoekt hoe de arbeider de beveiligde ruimte kon betreden zonder dat de robot automatisch uitschakelde. Uit het eerste onderzoek blijkt de veiligheid van de machine in orde. Mogelijk was het arbeidsongeval het gevolg van een menselijke fout. De plaats van het ongeval is in beslag genomen.

Niet het eerste arbeidsongeval

Eind vorig jaar is Weveler-Colaert al eens voor de rechtbank van Brugge veroordeeld voor een ander arbeidsongeval. Daarbij verloor een arbeider een wijsvinger door een slecht afgeschermde klopboormachine.