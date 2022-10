Fransen tanken massaal bij ons in grensstreek: "Bevoorrading stil door actie"

In de buurt van de Franse grens is het heel druk in de tankstations. Fransen komen massaal bij ons tanken en dat zorgt voor lange rijen. In Frankrijk hebben heel wat tankstations bevoorradingsproblemen. Dat komt door een staking bij het brandstoffendepot van TotalEnergies in Duinkerke.

De actie bij TotalEnergies begon meer dan een week geleden. Werknemers blokkeerden de opslagplaats omdat ze meer loon willen. Daardoor komt de bevoorrading van heel wat Franse tankstations in het gedrang.

"30% van Noord-Franse tankstations in problemen"

In Noord-Frankrijk kampt 30% van de tankstations met problemen, volgens Franse media. In de regio is het zelfs tijdelijk verboden om brandstof aan te kopen in jerrycans. Zo wil de Franse overheid iets doen aan de massale toestroom bij de Franse tankstations.

De site van TotalEnergies in Duinkerke is één van de grootste depots in Europa met zo'n zestig tanks.

Noodgedwongen tanken over grens

Franse automobilisten rijden daarom noodgedwongen over de grens voor een tankbeurt. Aan sommige tankstations, onder meer in Adinkerke en Menen, schuiven dan ook opvallend veel voertuigen met Franse nummerplaten aan.

"Dubbel zo veel dan normaal", vertelt een uitbater van een tankstation in Menen. De Fransen zeggen dat het in eigen land soms tot 4 uur wachten is aan het tankstation.