Fransen beloven dronesfabriek in Zeebrugge in ruil voor marinecontract

Dat heeft de algemeen directeur van het bedrijf, Guénaël Guillerme, gezegd. België en Nederland willen twaalf nieuwe schepen voor de bestrijding van mijnen kopen, goed voor een contract van 2 miljard euro. ECA-Robotics is nog in de running in een consortium met het Franse Naval Group. Ook dat bedrijf wil activiteiten ontplooien in België, in samenwerking met Flanders Ship Repair, dat ook in Zeebrugge is gevestigd.

De twee Franse bedrijven hebben al elk een Belgisch filiaal opgericht. Dat van ECA-Robotics heeft zijn hoofdzetel in Brussel maar zou dus ook een productievestiging van 5.000 vierkante meter installeren in Zeebrugge als het Franse consortium het contract voor de mijnenjagers in de wacht sleept. Volgens Guillerme zullen daar oppervlakte- en onderwaterdrones gemaakt worden die aangepast zijn aan de noden van het Belgische en Nederlandse leger.