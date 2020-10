Franse overvaller sterft bij ongeval in Kortrijk

Op de R8 in Kortrijk aan het kruispunt 'Den Hert' is een Fransman gestorven bij een verkeersongeval. Dat gebeurde bij een achtervolging door de politie. Twee kompanen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 13u vanmiddag. De wagen met Franse nummerplaat veroorzaakte een ongeval waarbij nog twee andere voertuigen betrokken waren.

Op de vlucht

Volgens de politie gaat het om de vermoedelijke daders van een gewapende homejacking in Kuurne. Een alerte politiepatrouille kreeg de vluchtende auto in het vizier en heeft de achtervolging ingezet. Tot het fout liep op het kruispunt 'Den Hert' in Kortrijk.

Eén van de drie inzittenden overleefde de klap niet. Eén kompaan kon onmiddellijk worden gearresteerd; een andere probeerde nog te voet weg te vluchten maar de politie kon hem inrekenen.

In de andere wagens raakten twee mensen lichtgewond.

Het parket van Kortrijk is een onderzoek gestart.