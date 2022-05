Franse kinderen krijgen West-Vlaams op school

Het lijkt of de Vlaamse taal helemaal terug is in Frans-Vlaanderen, net over de grens met Frankrijk. De kinderen krijgen er les in het West-Vlaams. Momenteel organiseren ze in enkele scholen lessen, maar het is de bedoeling dat alle scholen in de regio volgen.

De jongeren in L’école Roger Selengro in Wormhout spreken geen woord Nederlands of West-Vlaams, maar toch zijn er enkele liedjes die ze helemaal begrijpen. "Eén, twee, drie. Er was een aapje op een stokje... achter mijn moeders keukendeure", klinkt het in koor. Ze krijgen les in de oude streektaal, die heel nauw aansluit bij het West-Vlaams.

Vlaams gaat verloren

Het Vlaams dat hier vroeger gesproken werd, dreigt helemaal verloren te gaan. Zo kennen ze de oorsprong niet meer van woorden die ze veel gebruiken, zoals een kot of kotje. Maar de lessen West-Vlaams spreken de leerlingen wel aan: "Zo kunnen we ons beter uitdrukken. Als mensen Vlaams spreken, kunnen we met hen praten."

West-Vlaams is in Frankrijk erkend als regionale taal en de Academie van Rijsel wil de lessen in het officieel onderwijs in Frans-Vlaanderen opnemen. "Als ze werk zoeken is het belangrijk om Vlaams te spreken voor onze jongeren die van over de grens komen. En dan is er ook nog het bloeiend toerisme in onze regio", zegt Valérie Cabuil, rector van de Académie de Lille.