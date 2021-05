Franse inbreker wil inrijden op politie

In Rekkem is vannacht een Franse inbreker gevat, nadat hij wou inrijden op agenten van de politie Grensleie. Die hielden hem tegen omdat hij te snel reed. De man probeerde weg te vluchten via de E17 maar de politie had al spijkers op de weg gegooid.

Aan de kluifrotonde op de N58 negeert de 37-jarige chauffeur van een Franse wagen het stopbevel van de politie. Hij wil inrijden op de agenten en vlucht via de E17 naar Frankrijk. Spijkers op de weg van de politie zorgen al snel voor twee lekke banden, maar op de snelweg probeert de Fransman nog te voet te ontkomen.

Na een zoekactie samen met de politie van Moeskroen wordt hij alsnog ingerekend. In zijn wagen, een Renault Laguna, botsen ze op gestolen laptops. De Fransman is gearresteerd en heeft wordt beschuldigd van poging tot doodslag op de politieagenten. Zijn voertuig werd getakeld en in beslag genomen.

151 km per uur waar je 90 mag

Bij een andere snelheidscontrole afgelopen nacht in de buurt – op de N32 in Menen – speelden twee laagvliegers hun rijbewijs kwijt. Eén ervan reed meer dan 150 km per uur waar je 90 mag.