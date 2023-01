Franse drugskoerier betrapt in Marke

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en ons land houden geregeld zo'n grensoverschrijdende actie, gericht op drugssmokkel en drugshandel. Die acties zijn bekend als de 'Etoile-acties'.

In Marke betrapten de douanediensten van Roeselare een Franse drugskoerier. Die was op weg naar klanten verspreid over heel ons land. Hij had cocaïne en heroïne bij. Elders zijn er mensen opgepakt en drugs in beslag genomen in Antwerpen, Gent en de Nederlandse plaatsen Ossendrecht, Dordrecht en Breda.

Actie in cijfers

Alles samen zijn 1607 voertuigen gecontroleerd, 44 treinen en 4 bussen. Er zijn 1517 mensen gecontroleerd, 236 opnder hen hadden drugs bij, 24 waren ook onder invloed. Uiteindelijk zijn 14 voertuigen in beslag genomen en 12 mensen aangehouden.