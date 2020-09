Franse departementen langs grens kleuren rood

Reizen naar deze regio's is niet meer toegelaten voor mensen die niet in de grensregio's wonen. Voor hen geldt er een absoluut reisverbod, tenzij ze er essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben. In dit geval moeten ze een bewijs kunnen voorleggen.

Grensbewoners kunnen de grens blijven oversteken voor korte dagelijkse reizen van korte duur zonder dat ze bij hun terugkeer moeten laten testen, in quarantaine moeten gaan en zonder het Passenger Location Form te moeten invullen.

Zij mogen zich dus verplaatsen om te gaan werken, inkopen te doen, een familielid of een kennis te bezoeken enz..Toch dringt de overheid erop aan om tijdens bezoeken aan deze regio zeer voorzichtig te zijn en ze beperkt te houden.