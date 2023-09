Een Frans koppel is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een auto-ongeval op het kruispunt van de Boescheepseweg met de Lenestraat in Poperinge. Hun voertuig ging overkop nadat het eerst botste met een andere wagen en vervolgens tegen verkeersborden aanreed.

De auto landde uiteindelijk op zijn wielen en de vrouwelijke passagier kon na het ongeval zelf uitstappen. De brandweer moest het portier opensnijden om de man achter het stuur te bevrijden. Beiden werden overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. In het andere voertuig dat betrokken was bij het accident, liep niemand verwondingen op.