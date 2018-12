Daar had de burgemeester van Kuurne eerder al op aangedrongen. Hij ging deze week nog in de Franse zusterstad Marcq-en-Baroeul hulp zoeken om de zaak weer op de rails te krijgen. In Frankrijk worden verdwijningen niet als prioritair beschouwd als het om meerderjarigen gaat.

De dertigjarige Kevin Vanneste werd verondersteld om op 27 september terug te keren naar ons land, maar dat is nooit gebeurd. Hij was bezig met een tocht langs de GR20.

