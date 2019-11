Als alles volgens plan verloopt, kan het kanaal Seine-Noord in 2027 klaar zijn. Dat is een gloednieuwe verbinding tussen de Seine en de Schelde. Het kanaal zal zo'n 107 kilometer lang zijn. De uitvoering van dit project was lange tijd onzeker, maar door de financiering van Frankrijk komt de Leie-as in een stroomversnelling. Dat zou betekenen dat we in de nabije toekomst vlot tot in Parijs kunnen varen.