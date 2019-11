Frank Deboosere op de fiets voor Fluodag

Vanmorgen om 7u is weerman Frank Deboosere vertrokken aan het Sint-Andreasinstituut in Oostende om op de fiets de vijf Vlaamse provincies te doorkruisen.

Hij werd bij de start vergezeld door leerlingen van de school, buurtbewoners en burgemeester Bart Tommelein. Met deze Fluodag-fietstocht wil vrijwilligersorganisatie XIU de noodzaak van het dragen van fluo in het verkeer in de kijker zetten.

Frank Deboosere: "Fluorescerende en reflecterende kledij of accessoires maken je beter zichtbaar in het verkeer. Ben je te voet of met de fiets, met de brom- of motorfiets dan zien andere weggebruikers je veel sneller als je fluokledij of -accessoires draagt."

In het bestuursakkoord 2019-2024 van de Stad Oostende werd opgenomen dat Oostende de ambitie heeft om de fietsstad van Vlaanderen te worden. Er wordt ingezet op infrastructuur, veilige en comfortabele fietsenstallingen en kindlinten, zowel in de binnenstad als in de wijken. Maar ook sensibilisatie is erg belangrijk, en bovendien een taak van de overheid. Burgemeester Bart Tommelein: "Daarom slaan de Stad Oostende en XIU de handen in elkaar om fluo in het verkeer te promoten. De Stad Oostende besliste dan ook om voor alle Oostendse secundaire scholen die dat wensen, het eenmalige lidgeld van 75 euro te betalen aan de vereniging XIU. De school ontvangt in ruil een startpakket met XIU-vlag, flyers, affiches en hesjes waarmee ze aan de slag kunnen."