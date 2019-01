Dat is Maaike De Rudder van de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Gillis-Waas. Bij zijn aantreden op 1 januari 2013 was Vanderjeugd, toen 24, nog de jongste.

Maaike De Rudder, van de partij CD&V is met haar 25 lentes nu officieel de jongste burgemeester van België. Daarom overhandigde Vanderjeugd haar een speciale sjerp, een nieuwe traditie die hij wil opstarten. Bedoeling is dat het lint nu telkens wordt doorgegeven aan de volgende jongste burgervader of -moeder.