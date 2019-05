Hij vertrok vanmorgen om 9 uur vanuit Staden en zal in één week tijd de hele provincie affietsen, langs 64 gemeenten, goed voor 1.400 km. Hij wil vooral luisteren naar de mensen, polsen wat er leeft, vragen waarmee ze bezig zijn en waarvan ze wakker liggen. Hij heeft ook geen hotelkamers of B&B’s geboekt. Hij blijft slapen bij mensen die hem een bed aanbieden. En al zijn ervaringen pent hij neer in een dagboek.