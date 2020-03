Française slaat agente na betrapping tijdens het vrijen

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 24-jarige Française veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen. Farah T. werd betrapt toen ze met haar partner aan het vrijen was, maar ging door het lint op het politiebureau in Knokke-Heist.

Op 5 augustus 2018 merkte de lokale politie van de zone Damme/Knokke-Heist een vrijend koppeltje op in een wagen. De betrokkenen konden geen identiteitsdocumenten voorleggen, waardoor ze werden overgebracht naar het politiebureau. De identiteit van T. haar partner kon daar wel vrij snel bevestigd worden.

De beklaagde kon echter nog steeds op geen enkele manier aantonen wie ze precies was. De agenten beslisten om naar hun Franse collega's te bellen, maar ondertussen moest T. in een cel wachten. Bij de fouille net voor haar opsluiting ging het mis. De jonge vrouw werd opstandig en gaf een vuistslag in het gezicht van een politievrouw. Met de rechtervuist raakte T. de bovenlip van de agente.

Farah T. werd uiteindelijk veroordeeld tot zes maanden effectieve celstraf en een geldboete van 800 euro. De Française liet verstek gaan voor haar proces. Aan het slachtoffer moet ze een voorlopige schadevergoeding van 300 euro betalen. De schade kan dus nog oplopen, want het slachtoffer zou mogelijk tot vier boventanden kunnen verliezen.