'Fractie van een seconde': laatste voorstelling theaterstuk voor meer verkeersveiligheid

Jongeren bewust maken van de gevaren in het verkeer. Da's belangrijk, zeker nu het aantal verkeersslachtoffers in onze provincie weer fors stijgt. De makers van het theaterstuk 'Fractie van een seconde' hebben jongeren jarenlang geconfronteerd met wat er allemaal kan mislopen.

Vandaag deden ze dat voor het laatst, in Heule.

Acteur in rolstoel

'Fractie van een seconde' is meer dan een aangrijpend theaterstuk, de acteurs zijn ervaringsdeskundigen. Rudy zit in een rolstoel na een zwaar verkeersongeval.

Stef Vanlee, acteur in 'Familie' en 'Dertigers', is zelf ook spoedverpleegkundige. De ongeveer 300ste voorstelling nu is voor vijfde- en zesdejaars leerlingen van Spes Nostra in Heule. De acteurs zetten in op een mentaliteitswijziging.

"Jij bent het die het gaspedaal induwt", zegt Stef Vanlee.

"Jij bent het die moet rondkijken en uitkijken. Jij beslist of je je gsm neemt en whatsappt terwijl je rijdt. Dat is puur gedrag. We merken toch dat we er de afgelopen jaren in geslaagd zijn om de jongeren een stukje wakker te schudden."

Stoppen omwille van gezondheid

De voorstelling is met het afscheid van één van de jongeren zelf erg confronterend. Het tweetal houdt er dus mee op omwille van Rudy's gezondheid. Helaas stijgt net nu opnieuw het aantal verkeersslachtoffers op de West-Vlaamse wegen.

"Wij klagen altijd als we een boete krijgen, maar als je kijkt naar de buurlanden dan zijn wij nog mild."

Maar misschien gebeurt er door de opvoering in Heule toch ook net dat ene ongeval minder. "Ik denk dat ik beter zal rondkijken en goed oogcontact zal maken met de chauffeurs", zegt Lowie Bauwens.

"Als automobilist zal ik nooit dronken achter het stuur plaatsnemen. Ik zal ook nooit bij iemand instappen die gedronken heeft. Mijn papa zegt dat ook altijd. Hij zegt dat ik hem altijd mag opbellen om me te komen halen", aldus Lelie Inghelbrecht.