Fournier: "Zwarte dag voor democratie"

De stad krijgt met Eddy Lust (Open VLD) opnieuw een liberale burgemeester. Open VLD vormt een coalitie met N-VA en sp.a . Dat is geen echte verrassing, want al maanden deden er geruchten de ronde over een mogelijk voorakkoord tussen de drie. Uittredend burgemeester Martine Fournier: "Het is een intrieste dag voor de inwoners van Menen, een zwarte dag voor de democratie. Het is zo dat we al in mei bericht hadden gekregen vanuit de nationale sp.a-top, dat er een getekend voorakkoord was. We hebben er alles aan gedaan om dat te breken, en dat is bijna gelukt, maar dus net niet."

"Snel zijn en handelen"

Volgens Lust was er van een voorakkoord zeker geen sprake. "Dat is politiek. Als je kijkt wat er 6 jaar geleden is gebeurd in Kortrijk, wat er nu gebeurt in Ieper, laat ons daarover duidelijk zijn. Het gaat over onderhandelen, rap zijn en overeenkomen met verschillende partijen." Martine Fournier is het stemmenkanon in Menen met ruim 3.600 voorkeurstemmen en haar partij is de grootste. Haar opvolger Eddy Lust haalt tweeduizend voorkeurstemmen minder. Fournier wil vanaf 1 januari hard oppositie voeren.

